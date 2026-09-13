Свещеното 52 на проф. Петър Киров
Моето утро е вяра, следобедът ми надежда, а вечерта любов. С тези думи знаменитият борец проф. Петър Киров, се обърна към своите колеги от научната об...
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Моето утро е вяра, следобедът ми надежда, а вечерта любов. С тези думи знаменитият борец проф. Петър Киров, се обърна към своите колеги от научната об...
Днешният професор отчайва СССР, побеждава седем световни шампиониКариерата на големият борец Петър Киров започва едва на 21 години На 17 септември Пе...
София. Основна цел на следващата оперативна програма "Транспорт и транспортна инфраструктура 2014-2020" е ребалансиране на инвестициите между Северна...
Изграждат само по една тръба на двата тунела в Кресненското дефиле заради липса на трафик
София. Двукратният олимпийски, трикратен световен и четирикратен европейски шампион Петър Киров отбеляза 50-годишнина от началото на спортната си кари...
София. Министърът на транспорта Данаил Папазов се е извинил на еврокомисаря по регионална политика Йоханес Хаан, след като замеси името му в политичес...
София. "Назначението на новия зам.-министър на транспорта Петър Киров не е обсъждано с Европейската комисия и такова мнение не е изразявано", съобщиха...
Йоханес Хаан отрича да се е месил за назначение на Петър Киров