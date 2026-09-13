ДЗИ спечели отличието в категория “Бизнес трансформация” на наградите “Мениджър на годината” 2023
Иновативната платформа go.dzi.bg осигурява на клиентите на ДЗИ изцяло дигитално изживяване
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Иновативната платформа go.dzi.bg осигурява на клиентите на ДЗИ изцяло дигитално изживяване
Държавният дълг незабавно инкасира повишението, той ще поскъпва, казва Петър Андронов
Нови позиции за топ банкера
След одобрение от годишното Общо събрание на акционерите на 6 май 2021 г. KBC Груп ще направи промени в своя Изпълнителен комитет
Те са за 8,5 млрд. лева, съобщи Петър Андронов
При отсрочването на кредити основното е да си редовен платец
Очакваме молбите да се увеличат, срокът е до 22 юни
Извън мораториума ще останат хора с лоша кредитна история в миналото
Управителят на БНБ: Не се отказваме от пътя към ERM II
Догодина ОББ ще предложи дигитални решения за всички финансови нужди на клиентите си, казва главният изпълнителен директор Петър Андронов
Това прогнозира подуправителят на централната банка Калин Христов
Растежът на потребителските кредити е твърде голям, около 20% годишно
Банкерите да запазят високия стандарт на работа и високите ценности на великия български общественик, пожела на колегите си тлавният изпълнителен дире...
Има признаци за охлаждане на глобалната икономика, казва Петър Андронов...
На входната врата на кабинета на Петър Андронов посетителите първо посреща ликът на Дякона Левски. Нищо ефектно, нищо помпозно или героично в този мас...
Петър Андронов получи кристалната статуетка в осмото издание на конкурса Банкерът Петър Андронов е мениджър номер 1 на 2015 г. Главният изпълнителен...
Членството в еврозоната вероятно няма да промени икономическата среда в България, прогнозира председателят на Асоциацията на банките в България (АББ)...
Фирми могат да вземат от Брюксел до 50 000 евро за добра идея