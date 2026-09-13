Мистериозно петно на Юпитер изуми учени
Защо е такова поведението на този огромен антициклон
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Защо е такова поведението на този огромен антициклон
Кога е бил най-тежкият подобен случай
Видяно е с телескоп на обсерватория в Чили
Твърди нещо ужасно в книгата си
Атентаторът излежава присъда в турски затвор
Бялото петно в Закона за предучилищното и училищното образование е това, че не се дава отговор, какво става с хората , които отпадат след 7 клас. Това...