Вечният Петко Славейков
"Всяка книга, всякой вестник има душа, която има добър или лош дух!", казва големият българин
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"Всяка книга, всякой вестник има душа, която има добър или лош дух!", казва големият българин
Тя окончателното налага източния български говор като основа на книжовния български език
За времето си бил най-известният наш писател в Цариград Прави първата редакция на Библията на източнобългарско наречие Закъснялото Българско Възражд...
"Готварска книга на Дядо Славейков" е първата книга с рецепти в България. Тя е написана от Петко Славейков и е публикувана през 1870 г. в печатница "М...