В V клас ще зубрят по учебника за VII
Времето не стига, нужни са 2 г. за добро помагало, твърдят издатели Учениците в пети клас може да учат история по учебниците за седми. Това намекна п...
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Времето не стига, нужни са 2 г. за добро помагало, твърдят издатели Учениците в пети клас може да учат история по учебниците за седми. Това намекна п...
Математическите и природо-математическите гимназии все пак ще могат да приемат ученици от пети клас. Депутатите от образователната комисия в парламент...
В школа един учебен час излиза около 4-5 леваРодители записват и петгодишни хлапета, за да се подготвят за тестове Частните уроци имат все по-крехка...
Варна. Целодневното обучение за петокласниците от догодина не е задължително, а е пожелателно. това заяви във Варна просветният министър проф. д-р Ан...