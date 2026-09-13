Българинът в ужас от 2023 г. Очакванията
Вески втори дава негативна прогноза
Следете всички новини, анализи и коментари за Песимизъм. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Вески втори дава негативна прогноза
Потребителското доверие се е понижило
През април доверието на потребителите се покачва спрямо равнището си от януари, като това е по-силно изразено при жителите на селата, отколкото при на...
81% икономисват от дрехи и обувки Близо половината българи очакват влошаване на ситуацията у нас в следващата една година, а 12% виждат позитивни про...
Песимизмът на българите намалява през януари, а наред с това готовността да се харчат пари расте. През януари 2015 г. общият показател на доверие на п...
София. Българите все по-малко вярват, че нещо добро може да се случи с икономиката на страната. Оценките на хората за настоящата ситуация се влошават....
Доверието на потребителите към икономиката през юни сериозно падна спрямо нивото отпреди три месеца, сочи анкета на Националния статистически институт...
Брюксел. Почти половината (47%) българи смятат, че нещата в Европейския съюз вървят в правилната посока. С този процент България е на първо място сред...
София. Песимизъм налегна бизнеса през юни. Протестите в страната явно водят до негативни очаквания сред шефовете на фирми за бъдещото икономическо със...