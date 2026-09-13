Всичко за Песимизъм

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Песимизъм налегна хората

Песимизъм налегна хората

Доверието на потребителите към икономиката през юни сериозно падна спрямо нивото отпреди три месеца, сочи анкета на Националния статистически институт...

06 август | 19:40
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Песимизъм налегна бизнеса

Песимизъм налегна бизнеса

София. Песимизъм налегна бизнеса през юни. Протестите в страната явно водят до негативни очаквания сред шефовете на фирми за бъдещото икономическо със...

28 юни | 20:45
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