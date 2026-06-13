Ангелкова откри пещерата „Венеца” за посетители
Министърът на туризма Николина Ангелкова откри за посетители благоустроената пещера „Венеца", която се намира край село Орешец. С това общината в Димо...
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Министърът на туризма Николина Ангелкова откри за посетители благоустроената пещера „Венеца", която се намира край село Орешец. С това общината в Димо...