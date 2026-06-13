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Деница Златева бе избрана в ръководството на ПЕС-жени Соцлидерът Сергей Станишев се очаква да бъде преизбран в петък за президент на ПЕС. Конгресът н...
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Деница Златева бе избрана в ръководството на ПЕС-жени Соцлидерът Сергей Станишев се очаква да бъде преизбран в петък за президент на ПЕС. Конгресът н...