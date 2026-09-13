Пламъкът на Априлци! Перущица - свободата, платена с кръвта на децата
В черквата „Св. Архангели Гавраил и Михаил” загиват 347 души начело с отец Тилев, д-р Васил Соколски и водача на въстанието в града Петър Бонев
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В черквата „Св. Архангели Гавраил и Михаил” загиват 347 души начело с отец Тилев, д-р Васил Соколски и водача на въстанието в града Петър Бонев
Кметовете ще са от БСП
Нарече паметника срамен
Разголени снимки й докараха тежко обвинение
Градът на героите не иска да чуе за певицата, която тъпче миналото
Това съобщи Нова телевизия, позовавайки се на Областния кризисен щаб.
Мъжът водил лекция на евангелисти, на която бяха заразени още 5 души.
Богослужението ще се извърши под открито небе в една от най-емблематичните ранносредновековни базилики от V век
Апелативният съд отмени решението на Окръжен съд Пловдив за отстраняването временно на кмета на Перущица Ради Минчев. Според съдебния състав прокура...
Кметът на Перущица Ради Минчев остава за постоянно в ареста. Това реши късно снощи Окръжният съд в Пловдив след заседание, продължило над 9 часа. Спо...
Двама съучастници в измамата от София също са в ареста Измислен строеж с фалшиви подписи донесъл 85 000 лв. печелба, твърди прокурор Поискан рушвет...
Земетресение с магнитуд 2 по скалата на Рихтер е регистрирано на територията на България. Това показват данни на Европейския сеизмологичен център. Зе...
Зам.-председателят на ГЕРБ Цветан Цветанов гледа ритуала къпанки в родния град на депутата от неговата партия Методи Андреев. Двамата пристигнаха за и...
Земетресение с магнитуд от 2, 7 по Рихтер е регистрирано тази нощ край Перущица. Неговият епицентър е бил на 14 км южно от града, показват данни на Ге...
Перущица. Антични предмети и апликации с много висока стойност са открити по време на операция на ДАНС в Перущица. Тя е била извършена на 4 септември,...
Пловдив. Земетресение с магнитуд 3,7 по скалата на Рихтер бе регистрирано тази сутрин в района на Перущица, област Пловдив. Трусът е регистриран в 7...
Перущица. Двама министри - действащ и бивш, откриха обновената базилика „Червената църква" до Перущица. Владимир Пенев със стръкче люляк в ръка и Вежд...