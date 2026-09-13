Проверяват Пернишкия университет за незаконен прием
Министърът на образованието Румяна Коларова обеща да провери Европейския политехнически университет в Перник за незаконен прием на студенти. Само пред...
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Министърът на образованието Румяна Коларова обеща да провери Европейския политехнически университет в Перник за незаконен прием на студенти. Само пред...
Перник. Пет специалности на Европейския политехнически университет в Перник официално са с отказана програмна акредитация. Това става ясно от сайта на...
Търсят други университети за студентите от миньорския град Европейският политехнически университет (ЕПУ) в Перник вероятно няма да приеме студенти та...