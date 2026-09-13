Трифон Зарезан. Министър отиде при Чудото на Родопите
Той пожела на всички производители, участващи в изложението, новата година да бъде благодатна
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Той пожела на всички производители, участващи в изложението, новата година да бъде благодатна
Крепостта на гълъба в Пещера зае лидерската позиция в Чудесата на десетилетието
Пещера. Уникално светлинно-звуково шоу огря в четвъртък нощното небе над хълма Св. Петка в Пещера за откриването на реставрираната крепост "Перистера"...
Туристи в доспехи ще стрелят с лък в цитаделата над Пещера