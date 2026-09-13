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Огън в небето за "Перистера"

Огън в небето за "Перистера"

Пещера. Уникално светлинно-звуково шоу огря в четвъртък нощното небе над хълма Св. Петка в Пещера за откриването на реставрираната крепост "Перистера"...

24 май | 6:20
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