Гонзо: Мурсия бе моя грешка
"Левски" започва план 2019, обяви новият треньор Силният човек в "Левски" Георги Иванов пое очаквано на плещите си още една функция в тима - да бъде...
Следете всички новини, анализи и коментари за Пепе Мурсия. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
"Левски" започва план 2019, обяви новият треньор Силният човек в "Левски" Георги Иванов пое очаквано на плещите си още една функция в тима - да бъде...
София. Пепе Мурсия вече не е треньор на "Левски". "Днес по взаимно съгласие бяха прекратени трудово-правните взаимоотношения между ПФК "Левски" и стар...
София. Треньор на "Левски" ли е още Пепе Мурсия? Отговорът беше отложен за понеделник, но нещата вървят към раздяла с испанеца. "Решението не е взето,...
Напрежение има и във фабриките, философски гледа испанецът Треньорът на "Левски" Пепе Мурсия показа нагледно, че идва от западноевропейска школа. Въ...
Мурсия си тръгва при плачевни резултати, призна Иванов Спортният директор на "Левски" Георги Иванов прекарва много часове на "Герена". Вглъбеният в р...
София. "Равностоен мач, който се реши за пет минути. Преди всичко заради фаула, от който ни вкараха. Доволен съм от това, което показахме", коментира...
Пепе Мурсия продължава с новаторските методи в "Левски". Днес той отмени сутрешната тренировка и събра отбора на лекция. Всеки си записваше къде трябв...
Правец. Старши треньорът на "Левски" Пепе Мурсия заяви след контролата срещу дублиращия тим вчера, че "сините" са на прав път. "Резултатът няма значе...
Правец. Новият наставник на "Левски" Пепе Мурсия даде обширно интервю за клубния сайт, в което заяви, че е доволен от началото на подготовката на тима...
Правец. Футболистите от представителния тим на "Левски" не използваха тренировъчния терен тази сутрин в Правец. Играчите седнаха в една от залите на х...
Правец. Представителният тим на "Левски" продължава да се готви двуразово по време на подготвителният си лагер в Правец, а новият старши треньор Пепе...
София. Пепе Мурсия ще остане поне година начело на "Левски", отсече днес спортният директор на сините Гоерги Иванов. Испанецът бе представен преди офи...
София. С похвали към "Левски" пристигна у нас новият треньор на "сините" Пепе Мурсия. Той кацна в София и беше посрещнат от десетки журналисти в събот...
София. Новият треньор на "Левски" Пепе Мурсия ще се опита да изненада всички на "Герена" с фрази на български. Според "Ел Мундо депортиво" той се стар...