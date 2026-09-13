Всичко за Пепе Мурсия

Следете всички новини, анализи и коментари за Пепе Мурсия. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.

Последни новини Спорт
Гонзо: Мурсия бе моя грешка

Гонзо: Мурсия бе моя грешка

"Левски" започва план 2019, обяви новият треньор Силният човек в "Левски" Георги Иванов пое очаквано на плещите си още една функция в тима - да бъде...

04 август | 18:50
0 коментара
11262
"Левски" гони Пепе Мурсия

"Левски" гони Пепе Мурсия

София. Треньор на "Левски" ли е още Пепе Мурсия? Отговорът беше отложен за понеделник, но нещата вървят към раздяла с испанеца. "Решението не е взето,...

03 август | 18:25
0 коментара
14460