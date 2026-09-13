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Пейки зареждат смартфони

Пейки зареждат смартфони

На всеки се е случвало батерията на мобилния му телефон да падне в най-неподходящия момент. А в наши дни да останеш без телефон за няколко часа би мог...

08 юли | 20:05
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