Вандалски прояви! Чупят пейки във Варна
Местните се възмущават
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Местните се възмущават
Протестиращите преместиха палатките и пейките пред Министерски съвет
Бирата само пред телевизора, отсече професорът
Бургаският кмет Димитър Николов реши да бъдат прибрани пейките от парковете
Старите съоръжения също се ремонтират, като там, където липсват елементи, се възстановяват
Пейки във формата на разгърнати книги със стихове на любими бургаски поети посрещат минувачите на площад „Тройката“ в морския град в навечерието на...
Про "Граф Игнатиев" те са на стойност между 850 и 1290 лева
Ремонтът в градината е приключен на 90%, положена е новата настилка и е монтирано ново осветление...
Пейки "литнаха" и "накацаха" по дърветата в Бургас. Чудото се случи в парка на комплекс "Изгрев" преди ден. Две от пейките неясно как са сменили места...
Пейки "литнаха" и накацаха по дърветата в Бургас. Чудото се случи в парка на комплекс "Изгрев" преди ден. Две от пейките неясно как са сменили местата...
Село Сборище в община Твърдица вече има нов облик. От няколко дни в селото са поставени чисто нови пейки, доставени от сливенската адвокатка Магдалена...
Кметът на Перник Иван Иванов и четиримата му заместници боядисва пейки. Заедно с кметския екип в освежаването на пространството пред емблематичната за...
Благоевград. Инициативата „Благоевград – това си ти" осигури 195 нови пейки кошчета за отпадъци в града. Голяма част от парковото оборудване вече е м...
На всеки се е случвало батерията на мобилния му телефон да падне в най-неподходящия момент. А в наши дни да останеш без телефон за няколко часа би мог...
Бургас. Популярната приказка "Сливи за смет" оживя в Бургас в нов вариант. Вместо сливи, общината раздава чисто нови пейки. В замяна местните власти с...
Бургас. Нови двайсет пейки са поставени на централния площад в Свети Влас, съобщиха от кметството. Пейките са с облегалки и са изпълнени в стил, съобр...
Новите скамейки са първото подобрение "Бедечка" от десетилетия