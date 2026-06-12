Маникюрът и педикюрът издават класата
Абитуриентки шашнаха с грозен лак, политици и тв герои държат писалки и микрофони с небрежни нокти, коментира Албена Живанкина Качественият и красив...
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Абитуриентки шашнаха с грозен лак, политици и тв герои държат писалки и микрофони с небрежни нокти, коментира Албена Живанкина Качественият и красив...
Маникюрът на ръцете е едно от първите неща, които околните забелязват, а стара мъдрост гласи, че модерната жена си прави педикюр през лятото, а стилна...