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Печка уби момченце в Русе

Печка уби момченце в Русе

Русе. Трагедия застигна семейство с 10 деца от Русе. Готварска печка затисна и уби 3-годишния Мартин. Инцидентът е станал в апартамент на ул. "Петър Б...

16 юни | 17:12
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