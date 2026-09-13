Киберкрадците ще влизат вкъщи през печката и климатика
Чрез 5G мрежите ще стигнат до домовете през електроуредите и "интернет на нещата"
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Чрез 5G мрежите ще стигнат до домовете през електроуредите и "интернет на нещата"
Възрастна жена, на 93 години, е загинала при пожар в дома си във великотърновското село Димча, община Павликени
Момиченце на възраст около 4-5 годинки загина при пожар в къща в Кюстендил, съобщи Дарик Радио. Инцидентът е станал тази вечер на ул. „Антим I" в град...
Още една трагедия разтърси България днес. Двама охранители са намерени мъртви на обект в софийското село Балша, съобщи БТВ. Сигналът е подаден в СДВР...
За 300 000 е нормално да удариш шамар на половинката 74 на сто искат повече дами в политиката Къде е мястото на жената - в политиката или зад печкат...
Пожар тръгна от печка на твърдо гориво в апартамент в жилищна кооперация в Благоевград. Ньма пострадали хора при инцидента. Сигналът е подаден от собс...
Сливен. Малка къща изгоря почти до основи, докато 52-годишната й стопанка си бъбреше със своя съседка. Драмата се разигра след 20 часа вечерта в сряда...
Благоевград. Жена издъхна след задушаване от печка на твърдо гориво, а мъж е с опасност за живота. Трагедията се разигра тази нощ в симитлийското село...
Хасково. Бебе на година и осем месеца е с тежки изгаряния по цялото тяло след като печка гръмна в дома на семейството. Инцидентът е станал в неделя об...
Русе. Трагедия застигна семейство с 10 деца от Русе. Готварска печка затисна и уби 3-годишния Мартин. Инцидентът е станал в апартамент на ул. "Петър Б...
Цената на романтиката през студените нощи започва от 200 лв.