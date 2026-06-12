Климкин: Няма никаква непропорционалност при мобилизацията на етнически българи в Украйна
Няма никаква непропорционалност при мобилизацията на украински граждани от етнически малцинства, в това число от българско. Това каза украинският външ...
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Няма никаква непропорционалност при мобилизацията на украински граждани от етнически малцинства, в това число от българско. Това каза украинският външ...
Министърът на външните работи на Украйна Павло Климкин пристига у нас днес. Неговото посещение е по покана на българския му колега Даниел Митов. Двам...