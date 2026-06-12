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Климкин: Няма никаква непропорционалност при мобилизацията на етнически българи в Украйна

Климкин: Няма никаква непропорционалност при мобилизацията на етнически българи в Украйна

Няма никаква непропорционалност при мобилизацията на украински граждани от етнически малцинства, в това число от българско. Това каза украинският външ...

16 февруари | 12:20
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