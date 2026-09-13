Робин Худ или Херострат
Няма мисия, която да оправдава отнемането на човешки живот
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Няма мисия, която да оправдава отнемането на човешки живот
Бургас. Убиецът на банкерката от Бургас Любомир Симеонов искал да сложи край на собствения си живот, преди да вземе решението да екзекутира жената. То...
Симеонов: Не я убих за пари, а заради хората
Уникредит Булбанк съдили Симеонов за 300 000 лева заем