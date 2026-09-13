Министър с нестандартна покана към Фандъкова. Иска да я накаже
Иван Шишков с подробности за магистралите
Следете всички новини, анализи и коментари за Павета. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Иван Шишков с подробности за магистралите
Случката се е разиграла в градинка в кв. "Лагера"
"Нито аз, нито колегите ми редим павета, редят ги изпълнителите", каза Фандъкова
Боил Банов за си свърши работата, зове сдружение „Зограф”
Мрежата завря от гневни коментари срещу него с въпроса на това ли учи децата
Лавина от гневни коментари срещу Александър Бранеков
Кадри на вандалщината и агресията разпространи в мрежата журналистката Калина Андролова
Избухана първите сблъсъци между протестиращи и полиция пред земеделското министерство в Атина, информира Daily Telegraph. Близо 800 фермери, дошли от...
Полицейска блокада на жълтите павета се организира днес. Униформени ще протестират пред сградата на Народното събрание между 13.00 и 20.00 часа. Часъ...
Павета като гюлета хвърчат по бул. „6 септември" в Пловдив " в частта между Моста на Адата и „Цариградско шосе", съобщава trafiknews.bg, като се позов...
Чешма сменя фонтана на площад "Славейков", строят още една на "Гарибалди" Проектите за централната градска част на София са по предишната европрограм...
Сливен. Крадец попадна в ареста от глупост. 39-годишният С. С. натовари 400 павета на своя лекотоварен автомобил. Кражбата е извършена посред бял ден...
Дядо от Дупница прави самоделни павета и с тях запълва улични дупки. 86-годишният Васил Дойчинов не чака местната власт, а сам се грижи за пътната без...
Газени от нацистки и партизански ботуши, те оцеляват вече над 100 години
Гласът на богатия и умния не струва повече от този на сиромаха
Пловдив. Паветата в Пловдив скоро може да отидат в историята. Настилката, която е положена върху голяма част от възловите булеварди под тепетата още в...
Ремонтът на булеварда се отлага за следващата година заради промяна на проекта
Улицата няма да се разширява, ще пазят и дърветата
София. Любимата на столичани улица "Цар Иван Асен II" остава с емблематичния си паваж. Опитите да бъде асфалтирана срещнаха отпора на живеещите там и...