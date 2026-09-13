Всичко за Павел Васев

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Дискретният чар на тишината

Дискретният чар на тишината

Не така отдавна имаше едни страсти по българското кино, които избухнаха заради мое твърдение в пресата, че от всеки игрален филм, заснет с държавни...

05 февруари | 12:00
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