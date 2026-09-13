Арт гилдията изпрати Павел Васев
Поклонението пред прочутия културтрегер беше в дълго ръководения от него Народен театър
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Поклонението пред прочутия културтрегер беше в дълго ръководения от него Народен театър
Павел Васев почина на 68-годишна възраст в петък след продължително боледуване
Един от последните биткаджии в културата 11 месеца се опитваше да надмогне смъртта
Бившият директор на Народния театър така и не излезе от комата
Директорът на Българския културен център в Москва бе приет в УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов“ на 7 май
Двама лекари специалисти по реанимация и медицинска сестра от "Пирогов" отлетяха за Москва с правителствения фалкон за транспортирането на Павел Васев...
Не така отдавна имаше едни страсти по българското кино, които избухнаха заради мое твърдение в пресата, че от всеки игрален филм, заснет с държавни...
Малкият Павел Васев от Варна, който страда от тежка форма на тумор в гръбначния мозък, не може да бъде излекуван. Това е тежката дума на лекарите в Из...
Павел Васев за втори път стана шеф на Българския културен институт в Москва. Режисьорът, който завършва класа на професор Христо Христов във ВИТИЗ, т...
Павел Васев, пенсионираният директор на Народния театър, поема временно Националния филмов център до провеждането на конкурс. Васев, който бе директо...
София. Днес бе представена възпоменателната медна монета "90 години от рождението на Апостол Карамитев". "Неотдавна чествахме 90 години от рождението...