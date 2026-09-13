Скандал в парламента, изведоха депутат
Наказания заради липса на маски
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Наказания заради липса на маски
Това се случи по време на изслушването за членството на Северна Македония в ЕС
София. Забраната за разгласяване на социологически проучвания в изборния ден, която бе предложена от народния представител от "Атака" Павел Шопов, бе...
Теологът, скандирал за оставка в Гърция, е платен от ГЕРБ, смята депутатът
Крещеше "Оставка" като скот, викаше ми палячо, разказа Павел Шопов
София. „След като се провалиха многобройните опити за дестабилизация на държавата, организирани от ГЕРБ провокатори не се посвениха да политизират и о...
Българин бил заплашен с 5 години затвор, ако не изтрие своя запис
София. Атакистът Павел Шопов ще е заместник-председател на Комисията по вероизповедания и парламентарна етика. Другият представител от партия Атака в...