Всичко за Павел Найденов

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Дарина Павлова агент на ДС

Дарина Павлова агент на ДС

И Дарина Павлова е била сътрудник на ДС, разкри комисията по досиетата, която обяви имената на проверявани хора, свързани с хазарта. С картонче е и св...

29 юни | 16:03
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Дарина боледувала за слава

Дарина боледувала за слава

Тя има всичко, но изпитва носталгия, казва свекърът й Павел Найденов Павел Найденов, бащата на Илия Павлов, в началото не одобрявал връзката на сина...

22 март | 21:45
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