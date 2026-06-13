Бащата на Илия Павлов с признания за сина си и Луканов
Павел Найденов коментира и братя Илиеви
Следете всички новини, анализи и коментари за Павел Найденов. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Павел Найденов коментира и братя Илиеви
Найденов разказа как Луканов раздавал куфарчета с „по стотина хиляди долара“
И Дарина Павлова е била сътрудник на ДС, разкри комисията по досиетата, която обяви имената на проверявани хора, свързани с хазарта. С картонче е и св...
Тя има всичко, но изпитва носталгия, казва свекърът й Павел Найденов Павел Найденов, бащата на Илия Павлов, в началото не одобрявал връзката на сина...