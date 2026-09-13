Скандал край „Бутамята“
"Правим законно това, което до момента се извършваше незаконно", каза кметът на Царево Марин Киров
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"Правим законно това, което до момента се извършваше незаконно", каза кметът на Царево Марин Киров
Пиянският скандал в българския баскетбол е тенденциозно раздухан от националния селекционер Георги Младенов. Целта му е била да се намерят изкупителни...
Бургас. Скоро ще отвори дългоочакваната нова Морска гара в Бургас. Първият модул от цялостния проект ще бъде завършен на 1 октомври. Това съобщи облас...
Бургас. Новият областен управител на Бургас Павел Маринов е твърдо решен да възроди мегапроекта за отваряне на пристанището, по-известен с името "Супе...