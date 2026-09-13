Бивш лидер на ГЕРБ загуби делото срещу кмета на Варна
Ексдепутатът Павел Димитров води от 2 години дело за клевета срещу Иван Портних Бившият областен лидер и депутат на ГЕРБ във Варна Павел Димитров заг...
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Ексдепутатът Павел Димитров води от 2 години дело за клевета срещу Иван Портних Бившият областен лидер и депутат на ГЕРБ във Варна Павел Димитров заг...
Варна. Служебен защитник назначи Варненският районен съд на кмета на Варна Иван Портних по делото за клевета, заведено срещу него от бившия депутат...
Варна. Бившият активист от ГЕРБ Павел Димитров официално е прекратил членството си в партията. Това той оповести в писмо до медиите, изпълнявайки зака...
- Г-н Димитров, очаквате ли Бойко Борисов да изпълни исканията на етрополската среща?- Не съм оптимист. Мисля, че Борисов няма да се раздели с Цветан...
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