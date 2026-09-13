Всичко за Павел Димитров

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Павел Димитров напусна ГЕРБ

Павел Димитров напусна ГЕРБ

Варна. Бившият активист от ГЕРБ Павел Димитров официално е прекратил членството си в партията. Това той оповести в писмо до медиите, изпълнявайки зака...

12 юли | 9:59
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