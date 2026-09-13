Изпратиха Чернев в бял ковчег
Роднини и приятели се събраха в столичния храм "Свети Седмочисленици", за да изпратят Павел Чернев. Там бяха бившият кмет на Каварна Цонко Цонев, Руме...
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Роднини и приятели се събраха в столичния храм "Свети Седмочисленици", за да изпратят Павел Чернев. Там бяха бившият кмет на Каварна Цонко Цонев, Руме...
Умира пред ресторант като героя си от "Мисия Лондон" Бившият депутат живял 14 години в страх от инфаркт или инсулт Бившият депутат от "Атака" Павел...
Боят на столичния булевард "Черни връх" е елементарен инцидент, при който две лица са се спречкали след катастрофа. Това заяви пред Нова тв Павел Черн...
Хасково. Водачът на кандидат-депутатската листа за Хасковски регион на Патриотичния фронт Слави Бинев и кандидатът за депутат Павел Чернев се вдигнаха...
"Православна зора" на Чернев ще наблюдава референдума на 16 март
Чернев: Ние нямаме нищо общо с провокаторите
София. "Да, ние имаме смелостта да изпълняваме месеци наред трудната и опасна каскада да будим хората и да сочим тиранията и диктатурата на едноличния...