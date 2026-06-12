Старозагорче стана европейски шампион по таекуондо за деца
Стара Загора. Старозагорският боец Павел Бояджиев спечели безапелационно европейската титла по таекун-до за деца. Европейският шампионат се проведе в...
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Стара Загора. Старозагорският боец Павел Бояджиев спечели безапелационно европейската титла по таекун-до за деца. Европейският шампионат се проведе в...