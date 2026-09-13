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Павел Александров ще съди МЗ

Павел Александров ще съди МЗ

София. Бившият директор на Фонда за лечение на деца Павел Александров обяви, че ще заведе дело срещу Министерството на здравеопазването заради уволнен...

08 октомври | 11:45
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