Фондът за деца е източван по три схеми (ОБЗОР)
Далаверата през посредник и с договор за наем във Франция на десеторна цена По три схеми е бил източван Фондът за лечение на деца в чужбина, обявиха...
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Далаверата през посредник и с договор за наем във Франция на десеторна цена По три схеми е бил източван Фондът за лечение на деца в чужбина, обявиха...
Шефът на държавния център взимал пари от родители за настаняването им в частни квартири във Франция Всичките 8 служители на център "Фонд за лечение н...
Арестуваха шефа на Фонда за лечение на деца в чужбина. Това е станало при специализирана операция на ГДБОП. Задържани са осем души, сред които и Павел...
София. Д-р Ива Станкова е новият директор на Фонда за лечение на деца, съобщи здравният министър д-р Таня Андреева. Станкова е бивш депутат от БСП в 4...
София. Бившият директор на Фонда за лечение на деца Павел Александров обяви, че ще заведе дело срещу Министерството на здравеопазването заради уволнен...