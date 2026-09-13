Тайната история на храма "Св. Неделя"
Светинята оцелява в атентат и бомбардировки, има уникални камбани
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Светинята оцелява в атентат и бомбардировки, има уникални камбани
Заупокойното последование бе предстоявано от митрополит Григорий
Какво представлява транспортното средство
Катедралният храм "Света Неделя" пази много тайни
Погребват Негово Светейшество патриарх Неофит
Опелото на починалия Неофит ще бъде възглавено от Вселенския патриарх Вартоломей
Поради погребението на патриарх Неофит
Председателят на партия МИР бе в много близки отношения с Негово Светейшество
То ще се проведе на 16 март
Много често пиехме кафе и обядвахме, сподели бившият депутат
Емоционален разказ на Емил Велинов
Опашка от вярващи пред "Св. Александър Невски"
Вселенският патриарх Вартоломей ще дойде утре, каза митрополит Йоан
В "Света Неделя" Негово светейшество отслужва и първата си света Литургия
Омразата в обществото разби сърцето на духовния водач на България
От тази сутрин тленните останки на главата на Българската православна църква са изложени за поклонение в храм-паметника "Св. Александър Невски"
В трудни времена той с благост той правеше това, което трябва, заяви премиерът в оставка
За мен ще останат незабравими светите му богослужби, пише Симеон Сакскобургготски
С литийно шествие тялото му ще бъде пренесено до митрополитската катедрала „Св. Неделя”