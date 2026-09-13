Всичко за Паша

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Забраняват пашата по тъмно

Забраняват пашата по тъмно

Стара Загора. Пашата на преживни животни в Старозагорско е забранена от 19 ч вечер до 8 часа сутринта заради опасното заболяване „син език", което бе...

10 юли | 14:43
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