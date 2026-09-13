Забраниха пашата на крави в Брезнишко
Пашата на едри преживни животни в Брезнишко е забранена. Дни след като издаде заповед относно мерките за предотвратяване появата и разпространението н...
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Пашата на едри преживни животни в Брезнишко е забранена. Дни след като издаде заповед относно мерките за предотвратяване появата и разпространението н...
Кметът на Перник Вяра Церовска със своя заповед забранява пашата върху 5 748.5 хектара общинските гори. Ограничението се налага, за да се съхрани г...
Сериозни глоби ще има за животновъди и пастири в община Сатовча, ако стоката им е пусната на паша в опасни заради химикали тютюневи ниви. Кметът Арбен...
Благоевград. Оставени без надзор животни излизат внезапно по пътищата край Разлог и предизвикват катастрофи. За това алармираха шофьори от общината. Т...
Стара Загора. Пашата на преживни животни в Старозагорско е забранена от 19 ч вечер до 8 часа сутринта заради опасното заболяване „син език", което бе...
Петрич. Бой заради паша на овце в чужд имот вдигна на крак полицията във вторник привечер. 38-годишният В.И. от петричкото село Капатово нанесъл побой...
Момчилград. Зачестяват случаите на пуснати на паша без надзор селскостопански животни в Момчилград, съобщиха от общинска администрация. Оттам всекидне...