Местят девиза "Съединението прави силата"
Есенната сесия на 49-ото Народно събрание (НС) започна в сградата на бившия Партиен дом
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Есенната сесия на 49-ото Народно събрание (НС) започна в сградата на бившия Партиен дом
33 години по-късно: Десетки митове за най-мръсната тайна на прехода
33 години след подпалването на сградата на Партийния дом в столицата, този случай остава като една от тайните на прехода
Все още личат обаче местата по сградата, на която имаше опити за палеж, както и боята, която беше хвърляна с бутилки от протестиращи по бившия Партиен...
Между тях и охранители се получи кратка схватка поради неразбирателство
Протестиращите сутринта излязоха на прозорците, защото токът в сградата е спрян
Депутатите ще имат нов "дом" най-късно до две години. Това е бившият Партиен дом на "Княз Александър I" 1, където сега се провеждат заседанията на ком...
Пловдив. Бившият партиен дом в Пловдив скоро ще се превърне в любимо място за туристите под тепетата. Монументалната висока цели дванадесет етажа сгра...
Пловдив. Екип архитекти от Венеция има интерес към реконструкцията на бившия партиен дом в Пловдив. Това съобщи кметът на града инж. Иван Тотев. Спец...
Всяка година на 26 август все се чува нещичко за Пожара на Партийния дом - това е един молебен, който се повтаря от 1990 година насам, обаче истината...
Партийният дом лумна в пламъци преди 23 години