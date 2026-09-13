Какво да правим ако си забравим паролата или ключа
Ако сте собственик на сейф в квартал Павлово или друга точка на София и се нуждаете от помощ за негово отваряне, тъй като сте забравили кода за отваря...
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Ако сте собственик на сейф в квартал Павлово или друга точка на София и се нуждаете от помощ за негово отваряне, тъй като сте забравили кода за отваря...
Засякоха го в Европа, пълзи към нас
Уебсайтовете постоянно са подлагани на хакерски атаки и данните на регистрираните потребители могат да бъдат откраднати
Потребителите ще имат достъп до различните си акаунти по същия начин, по който могат да отключат телефона си
Използвайте разумно паролите си
Винаги използвайте сложен код
Платформа събра кои се използват най-много и се разбиват най-лесно
ІТ специалист се видя в чудо заради паролата си
Записите показали как 20-годишният нарушител въвежда паролата си, за да отключи своя лаптоп
Хакери успяха да разбият над 11 млн. пароли след атаката срещу сайта за запознанства Ashley Madison. Това хвърли нова светлина върху необходимостта от...
Всички декларации на граждани ще се подават по интернет с ПИК Персоналният идентификационен код (ПИК), с който гражданите могат да подават данъчните...
Москва. Хакер от Русия публикува архив с близо 5 млн. откраднати пароли на потребители на електронната поща Gmail, предаде онлайн изданието Engadget,...
Закопчали един от "гълтачите" във WC-то на столично кафене "Какво става с кюфтетата?" - това е била паролата в бандата на "гълтачите", дирижирана от...
Вашингтон. Агенцията за национална сигурност на САЩ разработва квантов компютър, който да бъде използван за разшифроване на свръхсложни кодове в инфор...
Хакери откраднаха потребителските имена и паролите на близо 2 милиона акаунта във Фейсбук (Facebook), Гугъл (Google), Туитър (Twitter), Яху (Yahoo) и...