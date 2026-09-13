Стоманен удар! Бивш министър направи кабинета на парчета
Красимир Вълчев с брутална атака по Петков и Лена
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Красимир Вълчев с брутална атака по Петков и Лена
Партийните страсти се нажежиха
Най-важно е да се намери черната кутия, за да може да се разбере какво се е случило с майор Терзиев
Парчетата от мазилка тежат по няколко килограма.
Станало е пред Централна поща
Получена е информация за възможно наличие на метални парчета
Гафове и чист късмет следват творците Има безброй виртуози, но най-големите музиканти не са техничари, а тези, които умеят да направят хит за вечни в...
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