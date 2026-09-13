Всичко за Параолимпиец

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Чичо прибра Писториус

Чичо прибра Писториус

Убиецът излежава присъдата в палат с басейн Параолимпийската звезда Оскар Писториус бе пуснат от затвора. Печалният атлет прекара едва десет месеца о...

20 октомври | 19:45
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Състезание с живота

Състезание с живота

Майката и новото "семейство" на Илиян Петров го намират след тв шоу Всяка победа обикновено е последица от редица поражения. Мисълта е на испанския д...

26 май | 5:45
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Шампионът на Делиормана

Шампионът на Делиормана

Успехите на Ружди се измерват в метри, медали и килограми Когато животът не е свършил, не трябва да се отказваш от него, казва параолимпиецът Всяка...

21 май | 5:20
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