Ружди Ружди стъпи на европейския връх в Гросето
Ружди Ружди стана европейски шампион в мятането на диск днес в Гросето, където се провежда Европейското първенство по лека атлетика за хора с увреждан...
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Ружди Ружди стана европейски шампион в мятането на диск днес в Гросето, където се провежда Европейското първенство по лека атлетика за хора с увреждан...
Двукратният световен шампион на скок дължина за хора с увреждания Михаил Христов се присъединява към националната спортна кампания „Воля за спорт", чи...
Ограниченията са край на играта само ако се предадеш, казва параатлетът От две седмици претендентите ни за участие в Параолимпиадата, която ще се про...
Убиецът излежава присъдата в палат с басейн Параолимпийската звезда Оскар Писториус бе пуснат от затвора. Печалният атлет прекара едва десет месеца о...
Трети златен медал за българските параолимпийци в Сочи. Денислав Коджабашев спечели титлата, след като победи с 3:0 руснака Иван Карпов. Тенисистът ни...
Параолимпиецът се кандидатира за общински съветник в Павел баня Всяка победа обикновено е последица от редица поражения. Мисълта е на испанския драма...
Майката и новото "семейство" на Илиян Петров го намират след тв шоу Всяка победа обикновено е последица от редица поражения. Мисълта е на испанския д...
Успехите на Ружди се измерват в метри, медали и килограми Когато животът не е свършил, не трябва да се отказваш от него, казва параолимпиецът Всяка...
Антоан Божилов има сили за медал в Рио догодина "Тренирай като дявол, за да видиш рая", е девизът на атлета Всяка победа обикновено е последица от р...
Диоптрите са допинг, не спънка, за спринтьора Радослав Златанов Злато в Рио е целта на бронзовия медалист от Параолимпиадата в Лондон Всяка победа о...
20 000 волта отнемат ръцете на Михаил, но спортът го изстрелва на върха Щом спре със състезанията, световният рекордьор ще се цели в политиката Всяк...
От организационния комитет на Олимпиадата през 2016 г. в Бразилия изразиха своята готовност да позволят на лекоатлета затворник Оскар Писториус да уча...