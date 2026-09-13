Малък Йерусалим в сърцето на Родопите
34 християнски храма посрещат вярващите
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34 християнски храма посрещат вярващите
Трескаво почистване на църквите и районите около тях започва в общините Петрич и Сандански. Целта е до Великден навсякъде да бъде чисто. Причината за...
Голям храм отваря врати в с. Брежани до Гергьовден Все повече наши и чужди туристи посещават община Симитли заради новите и ремонтираните църкви и па...
Църквите водят все повече туристи в региона Благоевград. Няколко нови църкви и над 40 параклиса са построени в община Симитли само за последните 7 го...