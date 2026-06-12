Всичко за Панос Каменос

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Последни новини Свят
Набожният враг на Македония

Набожният враг на Македония

Новият министър на отбраната на Гърция, Панос Каменос, е известен като десен ястреб на гръцката политическа сцена. Както лявата СИРИЗА е рожба на Алек...

29 януари | 22:15
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Гръцкият Робин Худ

Гръцкият Робин Худ

Други оприличават най-младия премиер в историята на южната ни съседка на Шрек Властта в Гърция е в ръцете на радикална ляво-дясна коалиция. Ще работи...

29 януари | 22:05
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