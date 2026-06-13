Разлог открива природен феномен с 12-метрова кула
С водосвет за здраве ще бъде официално открита панорамната алея „Стъпалата" край Разлог. Събитието е утре от 11,00 часа. Очаква се да присъства и мини...
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С водосвет за здраве ще бъде официално открита панорамната алея „Стъпалата" край Разлог. Събитието е утре от 11,00 часа. Очаква се да присъства и мини...
Панорамната алея „Стъпалата" край Разлог ще бъде официално открита на 16 април. Събитието се очаква не само от местните хора, тъй като обектът е извес...