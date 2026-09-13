Заради Световното: Тръмп иска и Европа да въведе мерки срещу ебола
Държавният секретар Марко Рубио заяви, че не трябва да се допуска ебола да влезе в САЩ
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Държавният секретар Марко Рубио заяви, че не трябва да се допуска ебола да влезе в САЩ
Той поясни, че страната ни трябва да е подготвена за възникването на нови пандемии
Конкретни планове ще бъдат разработени, ако страната ни се изправи и пред други пандемии
Брюксел. ЕС ще подобри способността си да се справя с трансгранични здравни заплахи, като коронавируса, Е. коли през 2007 г. и H1N1 от 2009 година. То...