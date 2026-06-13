Руски симфоничен оркестър изнесе концерт в Палмира
Концертът на симфоничния оркестър на Мариински театър в освободения от терористите сирийски град Палмира изпраща сигнал на света, че руското присъстви...
Следете всички новини, анализи и коментари за Палмира. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Концертът на симфоничния оркестър на Мариински театър в освободения от терористите сирийски град Палмира изпраща сигнал на света, че руското присъстви...
"Невестата на пустинята" ще възкръсне и живее Тези дни подкрепяната от руската авиация сирийска армия освободи античния град Палмира. Както е известн...
Освобождението на Палмира е ключов момент в поврата на войната срещу Ислямска държава в Сирия. До тази победа на правителствените сили нямаше да се ст...
Древният град е разговарял на езика на Христос Прелиствах албумите със снимки и очите ми се напълниха със сълзи, когато погледът ми се спря на фотоси...
Над 400 джихадисти убити, Путин поздрави сирийския президент Армията на президента Башар Асад си отвоюва древния град Палмира от терористичната групи...
Сирийската правителствена армия със съдействието на местното опълчение е освободила напълно древния град Палмира от „Ислямска държава", съобщава ТАСС....
Сирийската правителствена армия обяви, че нейните сили, подкрепени от „Хизбулла" и доброволни паравоенни формирования напредват срещу „Ислямска държав...
Джихадисти от групировката "Ислямска държава" са екзекутирали в неделя трима души, като са ги завързали за колони в древния сирийски град Палмира и са...
Продължават разрушителните действия на "Ислямска държава " в древния град Палмира. Този път джихадистите са взривили Триумфалната арка, съобщи ТАСС, п...
Джихадистите от "Ислямска държава" продължават с разрушаването на древния град Палмира в Сирия. Екстремистите взривиха три погребални кули. Маамун Аб...
Екстремисти от джихадистката групировка "Ислямска държава" разрушиха част от древен храм в сирийския град Палмира. Все още няма яснота за това какви с...
Бойци на Ислямска държава са взривили още един от паметниците на човешката култура в завзетия от тях град Тадмор (Палмира), съобщава БГНЕС. Според пре...
Джихадисти от „Ислямска държава" (ИД) са обезглавили човека, който се грижел за древния град Палмира, намиращ се в Сирия. Халед Асаад, посветен на мяс...
Бойците на ИД са поставили противопехотни мини и експлозиви Бойците от терористичната групировка "Ислямска държава" са поставили противопехотни мини...
"Ислямска държава" засне видео, в което са видими опустошенията в древния град Палмира. Градът, разположен в централната сирийска провинция Хомс, бе п...
"Ислямска държава" екзекутира най-малко 20 души в древноримския античен театър в сирийския град Палмира, информира Al Jazeera. Разстреляните са били о...
Каптагонът бил тайното оръжие на бойците от "Ислямска държава" Терористичната групировка "Ислямска държава" е убила поне 400 души в древния сирийски...
Терористичната групировка "Ислямска държава" може да се сдобие с ядрено оръжие в рамките на следващата една година. Това пише вестник "Индипендънт", п...
Членове на Ислямска държава са нахлули в музея на град Палмира и са блокирали входовете и изходите. По думите на ръководителя на департамента по въпро...
Сирийският град Палмира е смятан за архитектурното бижу на Близкия изток "Ислямска държава" пое контрол над сирийския град Палмира и накара света да...