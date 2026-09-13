Футболният шейх! Вижте часовника на Роналдо - единствен в света
Мегазвездата се слави с колекцията си от имоти и коли
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Мегазвездата се слави с колекцията си от имоти и коли
Как с депутатска заплата се супамат палати за милиони?
Старите легенди от ВИС и СИК живеят най-често в Дубай и Марбея Величието на бившите силоваци, както евфемистично наричаме мафиотите у нас, за "обикно...
Ще глобяват политици с една заплата за закъснели декларации