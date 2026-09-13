Всичко за Пайнер

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Андреа аут от "Пайнер"

Андреа аут от "Пайнер"

Четирима изпълнители от "Пайнер" вече не са част от компанията. Договорите са прекратени по взаимно съгласие от 1 ноември, съобщиха от фирмата. Може...

31 октомври | 11:04
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Галена с маска от кристали

Галена с маска от кристали

Галена обра голяма част от статуетките на годишните награди на телевизия "Планета". Тя бе отличена за музикален идол, за видеоклип, за дискотечен хит...

25 февруари | 18:45
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