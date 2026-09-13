Скандал разтресе попфолка! Колежка окраде Райна
Историята е неприятна, каза певицата
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Историята е неприятна, каза певицата
DJ ASKY създаде популярните HIT MIX компилации
Какво става
Какво работи сега тя
Ивалин Иванов бе един от членовете на най-популярния по онова време дует „Симпатяги”
Певецът няма да напуска "Пайнер"
Четирима изпълнители от "Пайнер" вече не са част от компанията. Договорите са прекратени по взаимно съгласие от 1 ноември, съобщиха от фирмата. Може...
Мощен хейт по чалгата тече през последните няколко дни във Фейсбук. Хиляди противници на този вид музика се опитват да бойкотират предстоящия концерт...
Чалгаджийки ще въртят гьобеци в Античния театър. След близо 20-вековно съществуване културната забележителност ще приюти чалга концерт. Това ще се слу...
Галена обра голяма част от статуетките на годишните награди на телевизия "Планета". Тя бе отличена за музикален идол, за видеоклип, за дискотечен хит...
Инж. Митко Димитров тегли кредит от 1 млн. с 53% лихва и се хвърля във фолка 1 март 1989 г. Много българи, в които бие сърце на предприемачи, помнят...
София. Операция за пресичане на незаконно използване на филми и музика на ГДБОП спря кражбата на авторски материали чрез интернет страниците http://pa...