5 негласни правила в Испания, които туристите научават по трудния начин
От „невидимата“ опашка и дългите разговори след вечеря до грешното време за паеля – така се живее като местен
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От „невидимата“ опашка и дългите разговори след вечеря до грешното време за паеля – така се живее като местен
Хората трябва да оценяват родните ни продукти, казва шампионът по по приготвянето на паеля
Авторската ми рецепта включва продукти от Черно море и от вътрешността на страната, казва кандидатът за шампион
Васко Василев пристигна специално в България за снимките на новия сезон на кулинарната онлайн поредица "Без рецепта" на "Лидл". Виртуозният цигулар п...
Бургас. Ути Бъчваров ще забърка най-голямата паеля, правена някога в България. Това ще се случи пред очите на туристи в Слънчев бряг на 16 август в за...