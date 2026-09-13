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Ути забърква 500 порции паеля

Ути забърква 500 порции паеля

Бургас. Ути Бъчваров ще забърка най-голямата паеля, правена някога в България. Това ще се случи пред очите на туристи в Слънчев бряг на 16 август в за...

12 август | 21:25
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