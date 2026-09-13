Всичко за Паднал

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Facebook падна

Facebook падна

Страницата  на най-голямата социална мрежа в света Facebook падна за секунди. Технически проблем пречеше на милиони да влезнат в профилите си. Грешкат...

24 септември | 18:52
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Мъж падна от втория етаж

Мъж падна от втория етаж

Сливен. Мъж падна от втория етаж на сграда. 52-годишният обитател на Дома за възрастни хора с умствена изостаналост в Твърдица е полетял от площадката...

17 февруари | 11:14
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