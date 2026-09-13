Шок! Кой е пилот на падналия самолет в Пирин
Много тежка ирония на съдбата
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Много тежка ирония на съдбата
Няма пострадали
Машината се е разбила в Татарстан, съобщи ТАСС
Първо спрял токът в завода, а след това се чул адски трясък
Общинските линейки били спрени от хората на Петров, извозили ранените с частни
Ще трябва да се свържат с производителя в Украйна, което ще отнеме време. Важни са последните 13 секунди, каза министърът на отбраната
Икономистът е бил открит на място, където няма сигнал
Инцидентът е станал над село Самуилово след връх Конгур
Не турбуленция, а повреда в двигателя е причината, според разследването
Мястото на катастрофата е до остров Лъки
Най-малко 22-а са загинали
Мигрант спаси паднал човек в река Рейн в германския град Крефелд, съобщава NBC News. Местната полиция съобщава, че героичният акт се е случил по време...
Като по чудо скиор оцеля след като падна и се търкаля близо 500 метра в Некола Рейндж, Аризона. Инцидентът станал през април, докато Иън Макинтош сн...
Страницата на най-голямата социална мрежа в света Facebook падна за секунди. Технически проблем пречеше на милиони да влезнат в профилите си. Грешкат...
Метеорит падна в двора на инженер в садовското село Богданица, съобщи в. "Марица". Извънземното тяло е с размери на средно голяма ябълка, сиво-черен н...
Пилотът имал проблеми с морфина Еърбъсът на "ЕрЕйша", който се разби в края на миналия месец в морето, се е издигнал бързо като изтребител, след коет...
Благоевград.19-годишен студент е загинал след като е паднал от тераса в УК "Скаптопара" на Американския университет в България в Благоевград, предаде...
Сливен. Мъж падна от втория етаж на сграда. 52-годишният обитател на Дома за възрастни хора с умствена изостаналост в Твърдица е полетял от площадката...
Морони. Рибари спасиха екипажа и пътниците на паднал в океана самолет.Търговски самолет с 25 пътници и 4-членен екипаж катастрофира вчера над Индийски...