Екшън в Колумбия! Избиват хипопотамите на Пабло Ескобар
Съдът раде специално разпореждане на Министерството на екологията
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Съдът раде специално разпореждане на Министерството на екологията
Започна война на живот и смърт за наследството на Краля на кокаина
Фермери намират заровени милиони в нивите си
Това ще струва на данъкоплатците 3,5 милиона щатски долара
Франк Синатра бе много по-добър дилър на кокаин, отколкото певец. Това каза синът на зловещия наркобарон Пабло Ескобар - Себастиян Марокин, за автори...
Маями. Къща, някога собственост на легендарния наркобарон Пабло Ескобар, бе продадена за 10 млн. долара. Къщата с площ 700 кв. разгъната площ е супер...