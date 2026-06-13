Масови оставки в ПФК Левски
До седмица си тръгват и треньорите, обяви Павел Колев
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До седмица си тръгват и треньорите, обяви Павел Колев
В касата има 10 000 лв, очаквайте оставки при смяна на собствеността, обяви изпълнителният директор на "сините"
Рен ни осъди за 140 000 евро, но ние обжалваме, разкри изпълнителният директор на "сините" Павел Колев