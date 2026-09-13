Оздравява ли Пеле? Ето истината
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Всеки ден се чувствам по-добре
Правителството стои зад въглищните централи и зад българските миньори, каза министърът на енергетиката Теменужка Петкова
Допълнителна субсидия от републиканския бюджет за погасяване на отпуснатите в оздравителния период временни безлихвени заеми ще поиска Община Перник,...
Ръководството на ЦСКА излезе с официална позиция относно случващото се на "Армията" и техните намерения за бъдещето на клуба. Съобщението е адресирано...
Пребиха фен заради защита на новото дружество Чистка на футболисти ще превърне в химера оздравяването на ЦСКА. Сегашното дружество има забрана за тра...
Ако други не могат, ние ще оздравим, обявиха от "Нове холдинг" Спрете експериментите и опитите с ЦСКА, възраждането е възможно само по законен начин,...
Няма план за съкращения в превозвача, ще се изготвя програма за оздравяването му Нито един инвеститор не е проявил интерес към приватизацията на "БДЖ...
Пропаднала идеята за прекръстване на "Литекс" "Оздравяването е е най-добрият вариант за ЦСКА", категорична бе заяви синдик Дора Милева след днешната...
Твърдо сме против обединение между ЦСКА и "Литекс". Общото изявление през "Стандарт нюз" дадоха шефове на "червени" фенклубове Димитър Ангелов - Дучет...
Сдружение "ЦСКА Акционерите" предприе сериозен поход към спасяването на "армейския клуб". Те започнаха кампания за оздравяване на сегашното дружест...
Няма решение за печатане на пари заради трезора, отсече Димитър Главчев София. "Докато не се изяснят плановете на инвеститора, няма да вземем решение...
Пред "Фокус" Присъствието в следващия парламент на 8 партии е изненада, защото това не се е случвало досега в най-новата история на България. Този фа...
Големият Стилян Петров очаква, че след три месеца ще бъде напълно излекуван от левкемията. Щастливата новина означава, че бившият капитан на националн...
Кърджали. МБАЛ „Д-р Сергей Ростовцев" в Момчилград получи дългосрочен кредит от "Търговска банка Д" в размер на 300 000 лв. Отпуснатите средства са ча...