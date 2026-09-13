Ужасна зараза заплашва целия земеделски сектор по света
Случаят беше идентифициран след рутинно наблюдение на селскостопански животни в Англия
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Случаят беше идентифициран след рутинно наблюдение на селскостопански животни в Англия
Нов проект след овцата Доли
Интелигентната Прикълс избягала от фермата си заради пожар
Община Сатовча въведе сериозни санкции, за да сложи край на безпризорното придвижане на домашни животни в населените места. Изпусната овца в зелени пл...
В центъра на Токио се състоя официалната церемония по "предаването на властта" от стопанина на отиващата си година Коня на символа на 2015 г. Овцата....