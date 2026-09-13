Всичко за Овца

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100 лв. глоба за овца в парка

100 лв. глоба за овца в парка

Община Сатовча въведе сериозни санкции, за да сложи край на безпризорното придвижане на домашни животни в населените места. Изпусната овца в зелени пл...

06 ноември | 13:27
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Овцата пое властта в Япония

Овцата пое властта в Япония

В центъра на Токио се състоя официалната церемония по "предаването на властта" от стопанина на отиващата си година Коня на символа на 2015 г. Овцата....

05 декември | 19:05
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