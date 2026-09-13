Психопат отвлече бившата си, държи я вързана 4 дни
Бургас. Психопат отвлече бившата си съпруга и я държа 4 дни вързана и под ключ в апартамента си в ж.к. "Меден рудник". Жертвата е 32-годишната Герган...
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Бургас. Психопат отвлече бившата си съпруга и я държа 4 дни вързана и под ключ в апартамента си в ж.к. "Меден рудник". Жертвата е 32-годишната Герган...
Няма такъв случай, скочиха доктори, социални и ромски лидери
София. Полицаи откриха и върнаха невредимо 15-годишното момиче от град Троян на родителите му, съобщиха от пресцентъра на областната дирекция на МВР в...
Газни. Неизвестна групировка е отвлякла жена, член на афганистанския парламент, съобщават властите. Това е пореден пример, че срещу изявените жени в с...
Анонимен звъни на 112 от телефон в центъра на Сливен