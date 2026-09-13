Втори районен кмет във Варна изгоря
Решение на ОИК
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Решение на ОИК
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София. Емил Гъргоров - Бадема е отстранен от ЦСКА по докладна на треньора Стойчо Младенов. Това съобщи пред "Стандарт" изпълнителният шеф на клуба Але...
Бургас. Директорът на бургаската полиция комисар Милен Димитров бе отстранен неочаквано от поста в понеделник. Дисциплинарната мярка е временна и е вз...
София. "Притеснително е, че ми се отправят заплахи за прокуратура, без да се знае за какво". Това каза пред журналисти в парламента бившият председате...