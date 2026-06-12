Мистерия в Йерусалим. На какво се натъкнаха археолозите
Значението на находката продължава да озадачава археолозите
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Значението на находката продължава да озадачава археолозите
Той ще замени като отпечатък картата
С индивидуален код вместо с пръстов отпечатък ще влизаме в болница. Това стана ясно от думите на зам. здравния министър Ваньо Шарков. "Пръстов отпеча...
Отпечатък от червилото на Маргарет Тачър ще бъде продаден на търг срещу сумата от 3000 долара. Гримът е запечатан на кърпичка от хотел "Пфистър" в САЩ...