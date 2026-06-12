Отпечатък от червилото на Тачър се продава за 3000 долара

Отпечатък от червилото на Маргарет Тачър ще бъде продаден на търг срещу сумата от 3000 долара. Гримът е запечатан на кърпичка от хотел "Пфистър" в САЩ...