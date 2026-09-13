Една тръба изплува край Созопол, породи куп въпроси
Сигналът е подаден от оперативния дежурен на „Гранична полиция”
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Сигналът е подаден от оперативния дежурен на „Гранична полиция”
Проверката показва разпространението на вируса
Намерен е там още през декември миналата година
Заключителна пресконференция ще се проведе в четвъртък в община Струмяни по проект. Той е за насърчаване на конкурентоспособността чрез пречистване на...
Кърджали. 100% е завършено строителството на пречиствателната станция за отпадни води в Кърджали, съобщиха кметът Хасан Азис и ръководителят на проект...
Варна. Бурно море и лоши климатични условия са забавили с повече от година дълбоководното заустване и пускане на тръбата за отпадни води навътре в...