Масово отменя полетите си до редица европейски страни
Авиопревозвачът припомня, че всички полети са отменени до 17 юни включително
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Авиопревозвачът припомня, че всички полети са отменени до 17 юни включително
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